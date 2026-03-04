Подолог рассказала, как безопасно сделать маникюр дома

«Основной принцип маникюра — это, конечно же, навыки и полученные знания. Без этого справиться никак не получится. Но если уже совсем нет возможности куда-то сходить, конечно, можно сделать маникюр и дома. Для этого желательно иметь пилочку на деревянной основе, какой-то размягчитель для кутикулы, чтобы убрать ее менее травматично. Ну и, в принципе, обезжириватель, какой-то антисептик — обработать руки», – сказала Билык.

Она добавила, что пилочкой опиливается длина, придается ногтям форма. Затем размягчителем капают по капельке на кутикулу. При этом, важно смотреть, что написано в инструкции: как правильно выдерживать время, какое время считается оптимальным.

«После этого аккуратно апельсиновой палочкой кутикулу пододвигаем, убираем какие-то моменты, торчащие участки — уже кусачками. Основные принципы безопасности, как правило, соблюдаются в салонах. Дома, когда делаешь маникюр сам себе, в принципе никакой системы безопасности нет, если только остерегаться порезов, особенно если работаете режущими инструментами. Нюансы здесь, конечно, в одном — быть аккуратными в домашней процедуре», – рассказала специалист.

Ранее Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года.

