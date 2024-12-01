Подмосковным родителям перечислили признаки инсульта у новорожденных

Врачи НИКИ детства рассказали, что инсульт у детей — это острое нарушение мозгового кровообращения, симптомы которого длятся более суток. Он может возникнуть при врожденных аномалиях сосудов, нейроинфекциях, аутоиммунных заболеваниях и болезнях крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Распознать симптомы детского инсульта неподготовленному родителю бывает сложно, поэтому часто необычное состояние ребенка списывают на другие заболевания. К признакам инсульта у новорожденных относятся: нарушение дыхания, отсутствие реакции на раздражители, судороги, отказ от груди или бутылочки, нарушение мышечного тонуса. Симптомы детского инсульта в более старшем возрасте: резкое нарушение чувствительности лица или конечностей, обездвиженность половины лица, трудности в понимании речи и произнесении слов, спонтанное нарушение или потеря зрения, двоение в глазах, сильная головная боль, головокружение, проблемы с ориентацией в пространстве и удержанием равновесия.

Если вы заметили у ребенка какие-либо из перечисленных симптомов, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады скорой нужно помочь ребенку лечь, обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно, расстегнуть воротник, ремень, снять тугую футболку.

Можно измерить давление и температуру, чтобы сообщить эти данные врачам скорой помощи. Если у ребенка невнятная речь, успокойте его, скажите, что это временно. Несмотря на то, что ребенок не может говорить, он осознает происходящее и боится. Оказать эффективную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения могут только специалисты.

Специалисты НИКИ детства напоминают, что для здоровья ребенка важно обеспечить ему стабильный режим дня, разнообразное домашнее питание, продолжительный сон ночью и, если требует организм, днем. Также необходимо оградить его от вредных привычек, а в режим дня включить прогулки на свежем воздухе, физическое и творческое развитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.