Подмосковный врач рассказала, почему нельзя самостоятельно принимать антибиотики

Человек выбирает антибиотики по совету знакомых, из тех, что ему когда-то ранее назначали или по рекомендации из интернета. Какие опасности может нести такой подход, рассказала РИАМО клинический фармаколог Красногорской больницы, к. м. н., доцент по специальности «Клиническая фармакология» Ирина Акулина.

«Как любое живое существо, бактерии стремятся к выживанию. И если мы принимаем антибиотики, они начинают вырабатывать определенные механизмы защиты. У микроорганизмов развивается устойчивость, говоря научным языком, резистентность, которая передается дальнейшим поколениям. В результате препараты определенной группы просто перестают действовать на возбудителей заболевания», — пояснила Акулина.

Она подчеркнула, что антибактериальный препарат, который будет эффективен при той или иной бактериальной инфекции, может назначить только врач на основании осмотра пациента и при необходимости дополнительных исследований.

Врач также напомнила, что вместе с патогенными бактериями антибиотик губит микроорганизмы, которые защищают наш организм от различных болезней. Нарушение баланса, который создает иммунную защиту, приводит к дисбактериозу.

По словам специалиста, часто граждане «назначают» себе антибиотики при признаках ОРВИ, надеясь, что так быстрее придут в норму. Однако антибиотики эффективны лишь в отношении живых микроорганизмов и бессильны против вирусов.

«Пожалуйста, не занимайтесь самолечением! При первых же симптомах заболевания идите к врачу, чтобы он назначил правильное лечение и ускорил ваше выздоровление», — заключила Акулина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.