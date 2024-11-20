Подмосковный врач рассказала о влиянии алкоголя на сон

Расслабляться по вечерам пятницы в баре — привычка многих офисных работников. А некоторые идут дальше и пьют пиво ежедневно за просмотром телевизора. Люди объясняют эту привычку тем, что только так могут расслабиться после работы и быстро уснуть. Как влияет алкоголь на сон и почему такая привычка приводит к депрессии, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Некоторые люди считают, что спиртное помогает решить проблемы со сном. Алкоголь действительно оказывает влияние на быстрое засыпание, но страдает качество самого сна. Такой сон не бывает качественным. Он не проходит полноценно все фазы, не глубокий и не приносит ощущение отдыха. Таким образом, человеку, наоборот, на утро бывает плохо, он чувствует разбитость и усталость. Это некое болото, в котором можно серьезно увязнуть. Сначала нам кажется, что алкоголь помогает расслабиться, потом он вызывает привыкание, депрессию и хроническую усталость», — рассказала врач.

Кроме того, регулярное употребление алкоголя даже в небольших дозах повреждает серотониновую систему и усиливает негативные эмоции.

«В конечном итоге, он вызывает депрессию, повышает стресс, усиливает тревожность. У каждого человека в жизни есть стрессовые ситуации, и многие из нас пытаются расслабиться с помощью алкогольных напитков. Употребление красного вина или более крепких напитков действительно кратковременно снижают стресс. Нам кажется, что самочувствие улучшается. Но на самом деле спиртное только временно притупляет состояние стресса. В конечном счете наше самочувствие только ухудшится. А ощущение легкости приходится получать, повышая дозу принятого алкоголя», — предупредила доктор.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.