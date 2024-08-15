Подмосковный врач рассказала, можно ли беременным пить много воды

Беременные женщины часто задают вопрос врачам о норме потребления количества воды в день. На этот вопрос ответила врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Действительно, в этом вопросе лучше соблюдать меру, но отказ от воды — это миф, причем миф вредный. Беременной женщине нужно выпивать полтора или даже два литра жидкости в сутки, и желательно, чтобы большую часть от этого объема составляла чистая питьевая вода, а остальную — натуральные напитки. А вот минеральная вода, насыщенная минеральными солями, для беременных нежелательна. Применять ее можно только по рекомендации врача», — рассказала врач.

Акушер-гинеколог отметила, что во время беременности желательно сократить к минимуму употребление содержащих кофеин напитков, но, если врачом не предписано иное, утреннюю чашку кофе будущая мама может себе позволить.

Также специалист добавила, что любительницам чая стоит отказаться от очень крепкой заварки этого напитка, пить его в разбавленном виде, а лучше заменить настоем из сушеных трав и фруктов.

Чтобы избежать отеков врач посоветовала с осторожностью относиться к соленым и острым продуктам на столе, а женщинам, которым врачи не рекомендовали пить много жидкости, предложила использовать лайфхак — готовить небольшие «леденцы» изо льда, которые при рассасывании помогают быстро справиться с жаждой без употребления большого количества жидкости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.