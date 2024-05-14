Подмосковный врач рассказала молодым мамам, когда вводить прикорм

Один из самых частых вопросов, которые задают педиатру мамы подрастающих малышей — «Когда вводить прикорм?» По словам заведующей дневным стационаром детской поликлиники N1 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врача-педиатра Юлии Тепловой, начинать введение прикорма необходимо в позитивной обстановке при условии соблюдения следующих правил: малыш здоров, нет стрессовых ситуаций, начало прикорма не совпадает с вакцинацией. Оптимальным для начала введения прикорма считается период с 4 до 6 месяцев.

«До четырех месяцев кишечник малыша еще незрелый, не способен усваивать более грубую пищу, чем грудное молоко или адаптированную молочную смесь. Необходимо время для заселения кишечника микрофлорой, дозревания ферментов и развития мышц и нервов, регулирующих движения пищи в кишечнике. Нежелательно вводить прикорм позже шестимесячного возраста, поскольку возрастает риск развития дефицита микронутриентов, поскольку первый год жизни связан с интенсивными темпами роста и развития. Для обеспечения организма всеми необходимыми веществами, рацион питания должен соответствовать высоким потребностям развивающегося организма», — сказала доктор.

Однако, как заверила специалист, не возраст считается определяющим во введении прикорма, а наличие признаков готовности к его введению: сформированный пищевой интерес — малыш живо интересуется что вы кладете себе в рот и что находится у вас на тарелке, тянет ручки к еде, открывает рот при виде пищи, пытается взять из тарелки кусочек; угасающий рефлекс выталкивания языком пищи — малыш способен снять пищу с ложки губами; ребенок уверенно удерживает верхнюю половину туловища: держит голову или сидит.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.