Подмосковный врач рассказала, как подготовиться к поездке в теплые края зимой

Меньше месяца осталось до новогодних каникул. Многие россияне планируют поездку в теплые края, к морю или океану. К поездке из зимы в лето нужно подготовиться, чтобы здоровье не подвело, а акклиматизация не испортила отдых, сообщила РИАМО врач-терапевт отделения профилактики поликлиники №2 Красногорской больницы Елена Ревкова.

«Перед отпуском придерживайтесь здорового образа жизни. Правильно питайтесь, займитесь физкультурой, старайтесь не употреблять алкоголь. Это позволит укрепить иммунитет, и акклиматизация не обернется болезнью. Важно наладить режим сна, чтобы избежать усталости и стресса во время путешествия», — сказала Ревкова.

По ее словам, за две-три недели до поездки желательно пройти медосмотр, особенно если имеются хронические заболевания.

Доктор подчеркнула, что важно проконсультироваться с врачом, какие прививки нужно сделать, чтобы защититься от инфекций. Обычно это стандартные прививки из национального календаря: от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и гепатита В. Кроме того, могут потребоваться другие вакцины, особенно если планируется поездка в экзотическую страну.

Аптечка и рекомендации на отдыхе

«Собирая чемодан, не забудьте про аптечку. Обязательно возьмите обезболивающие, противоаллергические средства, препараты от пищевого отравления и расстройства желудка, бинты, пластыри, антисептики, а также медикаменты, которые принимаете по назначению врача», — добавила терапевт.

Она уточнила, что на отдыхе нужно избегать переохлаждения и перегрева — это может снизить иммунитет. На жаре следует пить много воды — обязательно бутилированной или кипяченой. Лучше отдать предпочтение минеральной, она позволит поддерживать солевой баланс организма. Чтобы не омрачить отдых кишечной инфекцией, стоит быть осторожными с уличной едой и отдавать предпочтение свежеприготовленным, прошедшим термическую обработку блюдам.

Как отметила Ревкова, чтобы защитить кожу от активного солнца необходимо использовать защитные средства с SPF не ниже 30. Наносить их нужно за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа. Также желательно не пренебрегать солнцезащитными очками и головными уборами.

Еще врач рекомендовала регулярно проходить диспансеризацию и проверять состояние здоровья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.