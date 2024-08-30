Подмосковный врач рассказал, к чему приводит курение вейпов

У курильщиков электронных гаджетов замечают симптомы, схожие с ковидом. Однако, это может быть новое заболевание, которое возникает от курения вейпов. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказала, какие еще болезни могут вызывать гаджеты для курения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Болезнь вейперов — липоидная (жировая) пневмония очень похожа на ковид и связана с накоплением в легких масляных компонентов электронных сигарет. Симптомы как у ковида — слабость, температура, кашель, одышка, изменения в легких. Пациенты могут попадать в реанимацию, на аппарат искусственной вентиляции легких и могут погибнуть. Известно, что курение вейпов может приводить не только к повреждению легких, но и к онкологии», — рассказал Холдин.

Специалист добавил, что вейпы не помогают бросить курить, как думают многие, переходя с обычных сигарет на электронные гаджеты. А в ряде случаев они приводят к тому, что человек миксует сигареты и вейпы, получая таким образом ударную дозу никотина.

Он напомнил, что в филиалах областного клинического наркодиспансера каждый житель Подмосковья может получить помощь в отказе от курения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.