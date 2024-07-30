Подмосковный врач-дерматовенеролог дал советы по сохранению молодости кожи

Старение кожи — сложный биологический процесс, связанный с уменьшением действующих и резервных возможностей организма. Естественное старение кожи начинается после 25 лет, до этого возраста выработка эластина и коллагена происходит в нужном количестве. Врач-дерматовенеролог Одинцовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Саду Шахмурзаева дала несколько советов по сохранению молодости кожи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К первым признакам старения относятся: потеря эластичности, появление фрагментарной пигментации и капилляров, сухость, раздражение, а также замедление выработки гиалуроновой кислоты, которая способствует сохранению регенерации кожи.

«Предотвратить этот естественный процесс, к сожалению, невозможно, но с высокой вероятностью можно замедлить при соблюдении мер профилактики и своевременном обращении за профессиональной помощью», — отметила Саду Шахмурзаева.

В качестве профилактики врач рекомендует следовать следующим советам:

Соблюдать грамотный домашний уход, который состоит из очищения, глубокого очищения, тонизирования, увлажнения и защиты;

Подбирать уходовую косметику для лица, соответствующую возрасту;

Соблюдать режим сна и отдыха;

Правильно питаться и соблюдать водный баланс;

Отказаться от вредных привычек;

Поддерживать регулярную физическую активность.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу в Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер можно через портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.