Подмосковный врач-дерматовенеролог дал советы по сохранению молодости кожи
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Старение кожи — сложный биологический процесс, связанный с уменьшением действующих и резервных возможностей организма. Естественное старение кожи начинается после 25 лет, до этого возраста выработка эластина и коллагена происходит в нужном количестве. Врач-дерматовенеролог Одинцовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Саду Шахмурзаева дала несколько советов по сохранению молодости кожи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
К первым признакам старения относятся: потеря эластичности, появление фрагментарной пигментации и капилляров, сухость, раздражение, а также замедление выработки гиалуроновой кислоты, которая способствует сохранению регенерации кожи.
«Предотвратить этот естественный процесс, к сожалению, невозможно, но с высокой вероятностью можно замедлить при соблюдении мер профилактики и своевременном обращении за профессиональной помощью», — отметила Саду Шахмурзаева.
В качестве профилактики врач рекомендует следовать следующим советам:
- Соблюдать грамотный домашний уход, который состоит из очищения, глубокого очищения, тонизирования, увлажнения и защиты;
- Подбирать уходовую косметику для лица, соответствующую возрасту;
- Соблюдать режим сна и отдыха;
- Правильно питаться и соблюдать водный баланс;
- Отказаться от вредных привычек;
- Поддерживать регулярную физическую активность.
Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу в Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер можно через портал «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.
«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.