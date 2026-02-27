Подмосковный врач дала советы по укреплению иммунитета весной

Врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ольга Сиваева рассказала, как поддержать иммунитет в конце зимы в Подмосковье в преддверии Всемирного дня иммунитета 1 марта. Специалист объяснила причины сезонной усталости и дала рекомендации по питанию и образу жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, к концу зимы организм работает в режиме накопленного стресса. Холод в течение трех месяцев повышал энергозатраты, а короткий световой день влиял на выработку серотонина и мелатонина, что приводило к нарушению циркадных ритмов и ощущению «весенней хандры». Наибольшую нагрузку испытывают нервная, эндокринная и иммунная системы.

«Длительное отсутствие солнца и однообразное питание приводит к дефициту веществ. Однако принимать поливитамины "на всякий случай" — не лучшая идея. Это может быть бесполезно, а иногда и вредно. Идеально — сдать анализы», — пояснила Ольга Сиваева.

Она отметила, что после зимы чаще всего наблюдается дефицит витамина D и железа. Недостаток витамина D связан с нехваткой солнечного света и влияет на иммунитет, усвоение кальция и настроение. Снижение уровня ферритина может привести к анемии и упадку сил.

Врач рекомендовала включить в рацион квашеную капусту, зелень, яйца и печень трески как источники витаминов, жирных кислот и белка. Также она посоветовала соблюдать режим сна, ежедневно бывать на солнце не менее 15 минут и увлажнять слизистые, пересушенные из-за отопления. Постепенная забота о здоровье поможет легче войти в весну и сохранить бодрость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.