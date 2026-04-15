«А что ты сделал для победы?»: Дрозденко пристыдил жалующихся на интернет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пристыдил людей, которые жалуются на ограничения работы мобильного интернета. Он спросил, что они сделали для победы России, сообщает Telegram-канал 47news .

Дрозденко выступил перед депутатами ЗакСа. Они затронули тему искусственного интеллекта и отключения мобильного интернета.

«Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: „А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?“» — заявил Дрозденко.

До этого губернатор отметил, что отключение интернета не зависит от него. Однако Дрозденко хочет, чтобы телекоммуникации развивались, а ограничения были минимальными наряду с обеспечением безопасности.

