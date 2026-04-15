«А что ты сделал для победы?»: Дрозденко пристыдил жалующихся на интернет
Губернатор Ленобласти пристыдил жалующихся на отключение интернета
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пристыдил людей, которые жалуются на ограничения работы мобильного интернета. Он спросил, что они сделали для победы России, сообщает Telegram-канал 47news.
Дрозденко выступил перед депутатами ЗакСа. Они затронули тему искусственного интеллекта и отключения мобильного интернета.
«Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: „А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?“» — заявил Дрозденко.
До этого губернатор отметил, что отключение интернета не зависит от него. Однако Дрозденко хочет, чтобы телекоммуникации развивались, а ограничения были минимальными наряду с обеспечением безопасности.
