Стартовала Всероссийская детская онлайн-олимпиада по безопасности

Всероссийская онлайн-олимпиада для дошкольников и учеников 1-11 классов «Безопасность начинается с тебя» стартовала в России, передает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз". В ней могут принять участие школьники Подмосковья.

Мероприятие организовано МЧС России и образовательной платформой Учи.рупри участии ООО «Газпром межрегионгаз».

Задания олимпиады направлены на формирование ключевых знаний и навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях в быту и на природе, помогают узнать, как вести себя при пожаре, утечке газа, на водоемах, если потерялись в лесу или в городе.

«Безопасность начинается с простых, но очень значимых вещей – с элементарных знаний, внимания к себе и окружающим. Именно такие навыки мы стремимся прививать подрастающему поколению, чтобы, к примеру, использование газа в быту и повседневная жизнь были максимально комфортными», – сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе Учи.ру или авторизоваться в «Личном кабинете» с помощью логина и пароля. Все участники онлайн-соревнования получат электронный сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, а учителя – благодарственные письма.

Задания олимпиады доступны на платформе Учи.ру до 29 июня 2026 г.