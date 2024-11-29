Подмосковный центр крови стал лауреатом конкурса «Семейный код донора»

В государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова подвели итоги Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора». Было подано 259 заявок на конкурс из 69 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ее запустили в феврале этого года национальный фонд развития здравоохранения, координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России и Российский Красный Крест при поддержке фонда президентских грантов. Акция объединила лучшие практики поддержки семейных ценностей и сохранения преемственности донорства крови и костного мозга.

Московский областной центр крови стал призером в номинации «Расширяя границы донорства» с проектом «Просто о важном». В рамках этого проекта были разработаны интересные обучающие презентации для детей и родителей, с помощью которых они могут рассказать детям о донорстве простым языком. Ведь именно в семье воспитывают, учат, передают знания, традиции.

Награду исполняющему обязанности главного врача центра Глебу Марнову вручил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий и заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Маркарян.

В этом году, в рамках движения «Доноры Подмосковья», Московский областной центр крови вместе с автономной некоммерческой организацией «СФЕРА» реализует проект «Родные люди, Родная кровь». Это истории о том, как донорство крови объединяет семьи и помогает им преодолевать трудности. Семейный проект стал победителем в номинации «Семья.Донорство.НКО». Это доказывает, что донорство крови — не только благородное дело, но и важная часть семейных ценностей жителей России.

Призером в этой же номинации стал Белозерский союз волонтеров с проектом «Волонтерский проект «День донора». Именно эта группа добровольцев-энтузиастов помогает бригаде Московского областного центра крови. Она организует выездные донорские акции в Белозерском на протяжении шести лет.

«Акция «Семейный код донора» — это проект не только для людей, нуждающихся в переливании крови, и для доноров. Он прежде всего о людях — о том, как мы умеем заботиться о ближних, оказывать помощь и поддержку. О том, что в России помощь ближнему является безусловной ценностью», — сказала Елена Стефанюк.

Всего за время проведения акции 220 тысяч человек сдали кровь, а 45 тысяч человек вступили в федеральный регистр доноров костного мозга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона