Подмосковный центр крови провел 130 выездных акций с начала года

Для удобства Московский областной центр крови проводит регулярные выездные акции, во время которых можно сдать кровь и ее компоненты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В регионе сдать кровь можно не только в учреждениях службы крови, но и во время выездных акций. Всего с начала года Московский областной центр крови провел 126 таких акций, в которых участие приняли более 9 тыс. человек. Всего в ходе мероприятий было собрано более 3 тонн крови», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024 года поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.