Подмосковный терапевт рассказала о главном заблуждении про повышенное давление

Люди не всегда относятся с должным вниманием к такому показателю собственного здоровья как артериальное давление. Подмосковный терапевт Светлана Фомина рассказала о главном заблуждении ряда своих пациентов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Во время приема я обычно измеряю давление, и бывают такие случаи, когда у человека 150-160 верхняя граница и я ему с внутренним беспокойством об этом сообщаю, а пациент мне отвечает, что для него это нормально. Что он ходит с таким давлением три года и прекрасно себя чувствует, а на самом деле в организме могут происходить необратимые процессы», — рассказала врач-терапевт Люберецкой областной больницы Светлана Фомина.

По статистике у людей с повышенным давлением в семь раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения, которые могут приводить к инсульту, в четыре раза чаще — ишемическая болезнь сердца, в два раза чаще поражаются сосуды ног. Длительная текущая или тяжелая артериальная гипертензия при показателях 160/100 мм рт. ст. и выше при отсутствии лечения на 50% повышает риск внезапной смерти.

Кроме того, повышенное артериальное давление — может быть симптомом других заболеваний, необходимо выявить его причину. Например, есть образования доброкачественного характера в надпочечниках, которые проявляются именно повышением артериального давления, когда это образование удаляют, то нормализуется и артериальное давление. Поэтому самоконтроль очень важен, напоминает Светлана Фомина.

«Если человека не беспокоит повышенное давление, достаточно регулярно проходить диспансеризацию. Потому что вы можете не замечать изменений в своем состоянии, но, если они есть, электрокардиограмма их покажет. Даже если в момент диспансеризации при измерении давления будут классические цифры 120 на 80, ЭКГ будет говорить о том, что имеются признаки повышенного артериального давления», — пояснила Светлана Фомина.

Пройти диспансеризацию не сложно. Сейчас в поликлиниках открыты кабинеты профилактики, куда можно обратиться без записи, чтобы пройти необходимые обследования. С 13 по 19 мая Минздравом РФ проводится Неделя профилактики повышения артериального давления в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 17 мая. Это повод обратить внимание на свое давление.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.