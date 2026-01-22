Подмосковный терапевт рассказала, как не замерзнуть по пути на работу

В холодное время года риск переохлаждения и обморожений возрастает даже при кратковременном пребывании на улице, особенно во время утренних поездок на работу. К грядущим морозам врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова рассказала, как защитить себя от холода, передает пресс-служба Минздрава региона.

«Несколько тонких слоев одежды сохраняют тепло эффективнее одного плотного, создавая воздушную прослойку. Наиболее уязвимы открытые участки тела — кисти рук, стопы, нос и уши, так как именно там кровообращение замедляется быстрее всего. Поэтому особое внимание следует уделять защите конечностей: перчатки или варежки должны быть сухими и непродуваемыми, обувь — свободной, чтобы не нарушать кровоток», — рассказала Анастасия Якимова.

Кроме того, перед выходом на улицу важно избегать курения и употребления алкоголя. Никотин и этанол вызывают спазм сосудов, что ускоряет охлаждение тканей, даже если субъективно ощущается тепло. Также не рекомендуется выходить на холод на голодный желудок — недостаток энергии снижает способность организма поддерживать температуру тела.

Во время ожидания транспорта полезно периодически двигаться, разминая пальцы рук и ног. А при первых признаках переохлаждения — онемении, покалывании, побледнении кожи — нужно как можно скорее перейти в теплое помещение. Не стоит резко согреваться горячей водой или растираться снегом, так как это может усилить повреждение тканей.

В случае плохого самочувствия и первых признаков простуды незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.