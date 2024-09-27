Подмосковный нарколог рассказал, почему нельзя пить алкоголь сердечникам

В статистику смертности включена смертность от сердечно-сосудистых патологий, связанных с употреблением алкоголя. Так как спиртное быстро изнашивает сердечную мышцу, она становится дряблой и уже не выполняет свою основную функцию насоса, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Есть такой термин — „алкогольное сердце“, который означает патологию, связанную именно с употреблением алкоголя. Сердце меняет форму, структуру, увеличивается в размерах. Из-за сгущения крови ему еще тяжелее работать. Кроме этого, алкоголь вызывает развитие гипертонии — стойкого повышенного давления. И сердце может просто не справиться с работой», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что употребление алкоголя ведет к самому грозному состоянию — инфаркту миокарда. Поэтому так важно для сохранения здоровья сердца соблюдать простые правила. Высыпаться, правильно питаться, заниматься умеренной физической активностью и избегать стрессов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.