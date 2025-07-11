Подмосковный нарколог рассказал, почему людям с аллергией не стоит пить алкоголь

Настали жаркие дни, во время которых некоторые предпочитают утолять жажду холодным алкоголем. Почему спиртные напитки, в том числе и охлажденные, могут вызвать аллергические реакции вплоть до приступа астмы, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Например, в вине и в пиве содержатся сульфиты и гистамины — вещества, способные вызвать аллергические реакции, вплоть до приступа астмы. Сульфиты — это консерванты, которыми пользуются производители алкоголя, а гистамины — вещества, присутствующие в спиртных напитках. И те, и другие могут вызывать аллергические реакции. Поэтому, если вы заметили симптомы аллергии после выпитого алкоголя, это повод обратиться к врачу. Насторожить должно покраснение кожных покровов, чихание, зуд, першение в горле, затрудненное дыхание», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что аллергики, принимающие одновременно антигистаминные препараты и алкоголь, рискуют еще больше, поскольку это усиливает воздействие на нервную систему. Это может привести к затруднению дыхания и нарушению ритма сердца.

Необходимо помнить, что спиртное влияет и на другие принимаемые препараты — например, сочетание может увеличить побочные эффекты и снизить их эффективность.

С 7 по 13 июля проходит неделя профилактики аллергических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.