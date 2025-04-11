Подмосковный нарколог рассказал о негативном влиянии алкоголя и сигарет на здоровье

Не секрет, что алкоголь и сигареты негативно влияют на здоровье человека. О том, как такие увлечения сокращают жизнь, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если перевести зависимости от никотина и алкоголя на сухой язык цифр, можно сказать, что каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни как минимум на 10-15 минут. Например, было подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь как минимум на десять лет. А каждая порция алкоголя уменьшает жизнь на целых 7 часов. Если же человек и курит и выпивает, легко представить, какое негативное «комбо» получается», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист добавил, что не меньший вред организму наносит курение электронных гаджетов. Они, как и сигареты, значительно сокращают жизнь курильщика. При этом специалист напомнил, что как только человек выкуривает последнюю сигарету и больше не возвращается к ним, в организме начинаются восстановительные процессы. Поэтому отказаться от курения и употребления алкоголя никогда не поздно, особенно если вы задумались о том, как продлить свою жизнь.

Сейчас проходит Неделя здорового образа жизни в честь Всемирного дня здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.