Подмосковный нарколог рассказал, какой орган поражается алкоголем быстрее других

Как алкоголь влияет на «серое вещество» и что нужно делать для здоровья мозга, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В человеческом мозге находится множество кровеносных сосудов и капилляров. Поэтому алкоголь быстро поступает в мозг, разрушая его. Именно из-за этого алкоголь в разы быстрее отравляет клетки мозга, чем остальных органов. Продукты распада алкоголя проникают в нервные клетки, снижая чувствительность нейромедиаторов и активность рецепторов. Простым языком, алкоголь убивает клетки мозга, делая человека рассеянным, подавленным, забывчивым. В результате снижается интеллект и замедляются реакции, эмоции блекнут, человек перестает получать радость от жизни. Алкоголь постепенно поглощает личность, замещает все ее потребности и интересы, оставляя только единственное желание — получить новую дозу», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист напомнил, что мозг, как и тело, нужно тренировать. Для здоровья мозга стоит соблюдать простые правила: заниматься спортом, больше гулять, правильно питаться, избегать стрессов и отказаться от курения и алкоголя. А еще — читать, разгадывать кроссворды, учить иностранные языки, запоминать стихи. Одним словом, устраивать мозгу регулярные умственные тренировки.

Напомним, с 21 и по 27 июля проходит неделя сохранения здоровья головного мозга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

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