Подмосковный нарколог рассказал, как из-за курения можно заболеть туберкулезом

Туберкулез — грозное инфекционное заболевание, которым можно заразиться воздушно-капельным путем. Возникновение болезни зависит от ряда неблагоприятных факторов. Одним из них, вызывающих повышенную восприимчивость к туберкулезу, является курение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«У курильщиков, в первую очередь, страдают легкие. Вредные вещества, содержащиеся в сигаретах, раздражают слизистую легких и угнетают иммунитет. Никотин разрушает эпителий с ресничками, которым выстланы бронхи. Из-за этого из органов дыхания хуже выводятся патогенные микроорганизмы, а это, в свою очередь, может привести к возникновению очагов воспаления. А уже на этом фоне может развиться бронхит, туберкулез и другие не менее серьезные заболевания. Согласно статистике, курение увеличивает вероятность развития туберкулеза в несколько раз», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он напомнил, что для сохранения здоровья легких и иммунитета нужно отказаться от курения и алкоголя, соблюдать режим дня, ввести физическую активность, правильно питаться и побольше гулять.

Сейчас проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний, в честь Всемирного дня борьбы против туберкулеза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.