Подмосковный нарколог Холдин рассказал, как вейпы разрушают зубы

Курение сигарет негативно влияет на полость рта и слизистые. О том, влияют ли вейпы на состояние полости рта, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Сейчас проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта.

«Вейпинг, как и обычное курение, негативно сказывается на всем организме. В первую очередь, страдает, конечно, полость рта — ведь это „входные ворота“ для дыма и всех веществ, которые оседают во рту при парении. Такие компоненты вейпов как пропиленгликоль и глицерин поглощают влагу, что приводит к сухости во рту. А это, в свою очередь, провоцирует появление неприятного запаха изо рта, появление кариеса, повышенную чувствительность зубов. Никотин, который также содержится в жидкостях, сужает мелкие кровеносные сосуды. Из-за этого хуже кровоснабжаются десны, а это уже может привести к хроническому воспалению, медленному заживлению после различных стоматологических процедур. Кроме этого, повышается риск развития пародонтита», — рассказал Холдин.

Специалист отметил, что сохранить здоровье зубов и свежесть дыхания поможет полный отказ от курения. Если вы чувствуете, что справиться с зависимостью самостоятельно не получается, обращайтесь в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.