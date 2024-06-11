Подмосковные врачи удалили у женщины инородное тело в мочевом пузыре

В Дубненскую больницу госпитализировали женщину с жалобами на частые болезненные мочеиспускания с примесью крови. В ходе комплексного обследования были выявлены конкременты (камни), один из которых был зафиксирован к органу старой лигатурой. Было принято решение выполнить дробление фрагмента камней с выведением через уретру, с удалением лигатур и иссечением свищей мочевого пузыря. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациентке проведено хирургическое лечение эндоскопическим методом. Преимуществом малоинвазивных операций является их малотравматичность, отсутствие видимых внешних следов на коже и быстрое восстановление после операции. При отсутствии оперативного лечения, патология привела бы к дальнейшему развитию воспалительного процесса и к формированию пузырно-влагалищного свища, что повлекло бы ухудшению функций мочевыделительной системы», — поделился заведующий урологическим отделением Дубненской больницы Виктор Викулов.

Операция прошла успешно и заняла чуть больше часа. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой под дальнейшее амбулаторное наблюдение.

Дубненская больница занимает одну из ведущих позиций в Подмосковье по выполнению экстренных и плановых хирургических операций малоинвазивным способом. Техникой проведения владеют более 85% оперирующих врачей. Операционные оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.