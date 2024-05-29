Подмосковные врачи-травматологи прооперировали ребенка с 18-м по счету переломом

Несовершенный остеогенез или болезнь «хрустального человека» — это генетическая патология опорно-двигательного аппарата, которая обусловлена хрупкостью костной ткани и приводит к частым переломам ребенка при минимальном воздействии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев отметил, что данный пациент проходит хирургическое лечение в больнице второй раз. Цель хирургического лечения детей с несовершенным остеогенезом — повышение качества их жизни.

«Мы провели инновационный метод фиксации отломков костей титановыми эластичными стержнями (TEN) в различных направлениях. Данный метод позволяет сохранить жесткость кости за счет шинирующего эффекта и снизить риски повторных переломов в процессе роста ребенка. Если же переломы все же случатся, то мы сможем избежать грубых смешений отломков кости», — прокомментировал Куваев.

Дети с данной патологией получают специальную терапию, чтобы улучшить состояние больного и качество жизни пациента, но, к сожалению, она не всегда дает желаемые результаты.

Ребенка ждет длительный путь восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.