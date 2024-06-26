Подмосковные врачи спасли пациента с абсцессом позвоночника

В Мытищинскую больницу поступил житель региона с сильными болями в спине. В результате диагностических исследований был обнаружен эпидуральный абсцесс. Было принято решение экстренно прооперировать пациента. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Операция длилась несколько часов. Вскрыли абсцесс паравертебральных зон и эпидурального пространства, провели санацию. Необходимо было хорошо раскрыть все карманы, где содержалось гнойное отделяемое, — в нашем случае их было четыре, самый крупный абсцесс был размером с небольшое куриное яйцо. Проводилось вмешательство классическим доступом. После оперативного вмешательства пациенту была назначена антибактериальная терапия», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Мытищинской больницы Сергей Сергеев.

Контрольное МРТ подтвердило, что операция прошла успешно. И спустя 10 суток пациент был уже на ногах, болевой синдром отсутствовал.

«Огромное спасибо врачам, что нашли решение моей проблемы. Все началось банально, мне показалось, что просто продуло спину. Боли усилились лишь на третий день. Сейчас после операции возвращаюсь к полноценной жизни. Этап реабилитации прошел хорошо», — рассказал пациент Алексей Иванов.

В Мытищинской больнице успешно работает нейрохирургическое отделение, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь жителям Мытищ, Королева, Лосино-Петровского, Пушкина, Сергиева Посада, Щелкова и других городов Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.