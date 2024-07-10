Подмосковные врачи рассказали, как защитить ребенка от вируса Коксаки

Врачи Подмосковья рассказали о заболевании детей вирусом Коксаки. Специалисты связывают его с началом летнего сезона и периодом отпусков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вирус можно подхватить в любых местах: на курортах, в бассейнах, где бывают скопления детей, грязные руки, немытые фрукты и овощи, игры в песке, предупреждают врачи НИКИ детства.

«Первый признак вируса Коксаки — повышение температуры тела до 39-40 градусов. Такие высокие значения могут сохраняться несколько дней. Кроме того, боли в горле и во рту, общее недомогание, слабость, изредка может быть рвота и, конечно, высыпания. Плотные пятна, а затем пузырьки можно увидеть на слизистой рта, языке. Подобные точки могут быть на ногах, стопе, кистях рук, ягодицах, половых органах», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В свою очередь, врач-инфекционист Института детства Ольга Кандоба напоминает, что лечение вируса Коксаки у детей носит исключительно симптоматический характер с целью облегчить состояние.

«Ребенку назначаются лекарства в зависимости от конкретных симптомов, прежде всего это жаропонижающие, а также обработка высыпаний местными анестетиками. Кроме того, необходимо обеспечить обильное питье — главный способ борьбы с интоксикацией и обезвоживанием», — добавила Кандоба.

Что касается профилактики, то очень важно соблюдать гигиену, после возвращения с улицы мыть руки с мылом, обязательно мыть руки перед едой, пить только кипяченую или бутилированную воду, ей же полоскать рот при чистке зубов. Тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать мест массового скопления детей в период вспышки заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.