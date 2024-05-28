Подмосковные врачи провели операцию женщине с опухолью матки и грыжей

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) обратилась 62-летняя женщина с диагностированной ранее аденокарциномой — злокачественным новообразованием матки, развивающимся на фоне бесконтрольного деления клеток, которые прорастают в ткани пораженного органа. В результате этого процесса нарушается работа органа, а при несвоевременном обращении за медицинской помощью приводит к летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме того, сложность в лечении и проведении операции пациентке заключалась в сопутствующих заболеваниях. У женщины была вентральная грыжа гигантских размеров 20 на 25 см — выпячивание органов брюшной полости в ослабленные участки передней стенки живота. Помимо этого, у нее был лишний вес. Индекс массы тела женщины превышал показатель 55 единиц при норме до 25. Она весила более 150 кг.

«Для решения вопроса об объеме и доступе хирургического вмешательства для такой необычной и сложной пациентки нами был проведен врачебный консилиум с руководителем центра реконструктивной хирургии Московской области, хирургом Воскресенской больницы Владиславом Бурдаковым. По его результатам мы приняли решение о проведении радикальной операции через грыжевые ворота, а также выполнить пластику грыжи собственными тканями пациентки», — сказал руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ, профессор Александр Попов.

Операционное вмешательство проводилось мультидисциплинарной бригадой специалистов, в том числе руководителем отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Александром Поповым и врачом-хирургом Воскресенской больницы Владиславом Бурдаковым. Несмотря на большой объем и сложность операции, потребовавшей не только удаления женских органов, но и участка подвздошной кишки, осложнений удалось избежать.

«У пациентки было серьезное осложнение грыжи — потеря домена. При таком состоянии грыжа настолько большая, что невозможно поместить обратно в брюшную полость ушедшие оттуда органы. Мы выполнили реконструктивную операцию и ушили переднюю брюшную стенку. Послеоперационный период и восстановление у пациентки прошли благоприятно», — отметил Владислав Бурдаков.

На данный момент женщина уже выписана в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем она продолжит лечение под наблюдением врачей по месту жительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.