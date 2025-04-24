Подмосковные врачи прооперировали пациентку с 5-килограммовой опухолью матки

В Орехово-Зуевскую больницу поступила 35-летняя женщина с миомой весом 5 кг. На оперативное лечение ее направили врачи-гинекологи женской консультации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При проведении магнитно-резонансной томографии органов малого таза выявлено, что миома соответствовала 32 неделе беременности. Это представляло серьезную угрозу для здоровья женщины.

«Решение о проведении оперативного удаления было принято незамедлительно. Операция была достаточно сложной не только из-за размеров миомы матки, но и из-за расположения узлов — существовал высокий риск интраоперационного кровотечения. Но благодаря слаженной командной работе удалось провести операцию с минимальной кровопотерей», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Олег Денисов.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Специалисты напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год. Если вы наблюдаетесь у врача по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он рекомендует. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.