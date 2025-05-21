Подмосковные врачи избавили пациентку от постковидного синдрома

В Научно-практический центр интегративной медицины обратилась 55-летняя жительница Подмосковья с жалобами на слабость, быструю утомляемость, головные боли, онемения в нижних конечностях в течение 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Из анамнеза выяснилось, что симптомы, мешающие вести привычный образ жизни, появились после перенесенного ОРВИ. При обращении в поликлинику обследование не выявило изменений в организме по результатам анализов крови», — рассказала врач-рефлексотерапевт Галина Горшкова.

При обследовании методом вегето-резонансного тестирования в центре интегративной медицины у женщины был выявлен постковидный синдром и назначен курс биорезонансной терапии.

«Уже после четырех сеансов у пациентки исчезли слабость и головные боли. Через восемь сеансов она отметила полное избавление от ощущения жжения в ногах. После включения в лечение трех сеансов иглорефлексотерапии исчезло и онемение в нижних конечностях», — отмечает специалист.

Биорезонансная терапия (БРТ) — это уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на наличие инфекций или вирусов, заболеваний органов и систем и подобрать индивидуальную программу лечения.

Получить направление на диагностику и лечение можно у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.