Подмосковные врачи достали из уха девочки живую муху

В Видновскую больницу поступила 14-летняя девочка с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

По словам врача, извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены. В тот же день девочка была отпущена домой. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше. Кроме этого, существует опасность повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха. Поэтому в подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.