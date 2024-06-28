Подмосковные студенты проходят практику в областном онкодиспансере

Студенты Государственного университета просвещения проходят производственную практику в Московском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Учебная практика является стационарной, проводится в форме клинических практических занятий, направленных на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поручению руководителя и специалистов отделения, к которым они прикреплены. Будущие медики ведут документацию, выполняют инъекции, проводят перевязки и различные манипуляции. Таким образом удается закрепить свои теоретические знания на практике», — рассказала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Медицинский факультет Государственного университета просвещения располагает всей необходимой учебной базой для подготовки будущих врачей. Освоение общеобразовательных дисциплин осуществляется на профильных факультетах и кафедрах учреждения опытными преподавателями — это формирует у обучающихся широкий кругозор и создает основу для изучения специальных предметов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.