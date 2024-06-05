Подмосковные специалисты по защите труда стали лучшими в России

Открыл заседание председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. Почетные награды за труд получили работники Обкома на открытом заседании президиума профсоюза работников здравоохранения РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Лидер организации отметил, что сегодня каждый из нас закладывает фундамент для развития и стабильности профсоюза. Вопросы повестки были направлены на улучшение условий труда и защиту прав медицинских работников.

«Недавно мы провели пленум Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, где подвели итоги работы за минувший год. Сегодня подводит итоги центральный комитет. По результатам работы наши коллеги стали лучшими правовыми инспектор ами ЦК профсоюза за 2023 год. Это Татьяна Мочалова — заведующая отделом правовой защиты и Лариса Полхова — заведующая отделом социально-экономической защиты», — отметила председатель Обкома Нина Суслонова.

По ее словам, широкая правозащитная деятельность, направленная на организацию и проведение проверочных мероприятий по соблюдению работодателями норм трудового законодательства, контроль за устранением выявленных нарушений, оказание правовой помощи членам профсоюза в восстановлении их прав, проведение обучения профкадров и актива — все это результат плодотворной работы и грамотного подхода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.