Подмосковные школьники узнали о первой медицинской помощи при инсультах

Для ребят провели экскурсию по стационару. Школьники увидели медицинское оборудование, на котором работают врачи, побывали в клинической лаборатории и сосудистом центре, узнали о современных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, для старшеклассников провели лекцию, на которой они узнали о типах и симптомах инсульта, правиле «золотого» часа и оказании первой медицинской помощи. Теперь они в курсе, что нужно делать, если заметили симптомы у своих родных или прохожих на улице.

Цикл профориентационных мероприятий проводится в Домодедовской больнице постоянно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.