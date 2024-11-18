Подмосковные и узбекские врачи обменяются опытом

Делегация из Ферганской области Республики Узбекистан посетила Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Московской области. Планируется, что подмосковные врачи нанесут ответный визит для обмена опытом, передает корреспондент РИАМО.

«Для клиники это прежде всего работа с коллегами, а это всегда интересно. При всем при этом у нас с коллегами уже существует договоренность о том, что к нам приедут доктора из Ферганы. И мы тоже обязательно поедем к ним в гости. Всегда есть чему поучиться. Чем больше люди общаются, тем большими компетенциями они обмениваются. Тем лучше будет для наших пациентов, мы работаем именно для них», — сказала журналистам главный врач ДКЦ им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Для делегации из Ферганской области Республики Узбекистан провели полную экскурсию по клинике. Знакомство с учреждением началось с подробного макета здания, установленного в атриуме. Затем зарубежные гости осмотрели приемный покой и травматологическое отделение, куда попадают маленькие пациенты.

Отдельного внимания делегатов заслужили роботизированные операционные. Там работает уникальная система, помогающая максимально аккуратно работать даже с мельчайшими сосудами. Иностранным гостям также показали центр телемедицины. Он ежедневно оказывает консультации более чем 100 врачам с разными сложными случаями.

«Нам показали абсолютно все. Здесь очень красивые и современные операционные и палаты. Меня очень впечатлило, что сделан отдел — не боксы для детей в приемном отделении. Детям и родителям не нужно ждать в коридоре. Там они могут получить первичную помощь. Это просто прекрасно», — сообщил начальник управления здравоохранения Ферганской области Республики Узбекистан Бобур Примкулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.