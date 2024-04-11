Подмосковному госпиталю для ветеранов войн исполнился 41 год

В этом году исполнилось 41 лет Московскому областному госпиталю для ветеранов войн в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Открытие госпиталя произошло после завершения строительства по решению исполнительного комитета Московского областного совета народных депутатов от 18 марта 1983 года № 322-р, в соответствии с приказом Главного управления здравоохранения Московской области от 08 апреля 1983 года № 137. Изначально госпиталь имел название «Московский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны» и был создан для оказания стационарной специализированной медицинской помощи инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Московской области.

По приказу министерства здравоохранения СССР госпиталь также предоставлял медицинскую помощь инвалидам войн из Белгородской и Орловской областей. Он начал функционировать сразу с 510 коек, включая девять лечебных отделений: два кардиологических (120 коек), гастроэнтерологическое (60 коек), пульмонологическое (60 коек), неврологическое (90 коек), хирургическое (60 коек), ортопедо-травматологическое (60 коек), офтальмологическое (30 коек), урологическое (30 коек), а также приемное, рентгенологическое, физиотерапевтическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию и аптеку. К 1 июня 1983 года госпиталь был заполнен пациентами полностью.

«В нашем госпитале работают настоящие профессионалы, готовые всегда прийти на помощь пациентам. Здесь созданы комфортные условия для лечения и пребывания, что позволяет пациентам чувствовать себя как дома», - отметила заместитель начальника госпиталя по медицинской части Наталья Столярова.

Отдел госпитализации: +7 (499) 670-93-32, контакт центр: +7 (499) 670-92-92 доб. 178 Адрес: 141551, Московская область, г. о. Солнечногорск, п. Жилино, стр. Г/1.



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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 7 тыс. человек проходят реабилитацию в подмосковных центрах ежегодно.



«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.