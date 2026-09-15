Подмосковная скорая приняла на работу 84 медика по программе «Приведи друга»

Подмосковная станция скорой помощи с начала 2026 года трудоустроила 84 медицинских специалиста по программе «Приведи друга», включая сотрудников из других регионов России, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московская областная станция скорой медицинской помощи участвует в региональных программах по привлечению молодых и иногородних специалистов. По программе «Приведи друга» действующие медработники могут получить премию до 128 тыс. рублей за трудоустройство коллеги в подразделения подмосковной скорой. Размер выплаты зависит от специальности, квалификационной категории и опыта нового сотрудника.

С начала 2026 года по программе на работу приняли 84 медика, в том числе из других регионов. В 2025 году штат службы пополнили 113 специалистов, которых пригласили коллеги. На Истринской подстанции фельдшер Александр Клецов, приехавший в Подмосковье из Сызрани четыре года назад, пригласил на работу выпускника медколледжа Кирилла Фунтова.

«Я приехал в столичный регион, так как считаю, что тут больше возможностей для дальнейшего профессионального роста. Здесь реализуется ряд социальных программ, например, по покупке жилья. На Подмосковной скорой заинтересовала активная работа, ты постоянно движешься и учишься чему-то новому. Безусловно и заработная плата здесь выше, чем в других регионах», — поделился молодой фельдшер Кирилл Фунтов.

Половину премии сотрудник получает после трудоустройства приглашенного коллеги, оставшуюся часть — после того, как новый специалист отработает на полной ставке три месяца. Условие программы — приглашенный медик не должен работать в государственных клиниках Московской области в течение предыдущих шести месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.