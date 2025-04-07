Подмосковная скорая помощь провела профориентацию абитуриентам медуниверситета в Рязани

6 апреля сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи посетили день открытых дверей в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Ивана Павлова. Чтобы привлечь абитуриентов и будущих выпускников к работе на Подмосковной скорой, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это масштабное профориентационное мероприятие проходило в медико-профилактическом корпусе рязанского вуза. В программе было много живого общения и полезной информации о поступлении. Работали интерактивные площадки для абитуриентов и их родителей. Мы рассказали о том, что поступить в медицинский университет можно в рамках целевой квоты от Подмосковья. После окончания вуза молодой специалист гарантированно сможет трудоустроиться в одном из подразделений скорой медицинской помощи Московской области», — сказала заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по кадрам Анжела Синельникова.

Медики из Подмосковья — старший врач подстанции скорой помощи Сергей Коблов, фельдшеры Артем Каминский и Анастасия Федченко — для абитуриентов и всех желающих провели в рязанском вузе мастер-классы по оказанию первой помощи. Также они продемонстрировали оснащение автомобиля «скорой» и функционал оборудования, которое используют медицинские бригады на вызовах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.