Подмосковная «Единая Россия» и МГЕР присоединились к всероссийской акции по сдаче крови

20 апреля в Подмосковье прошла Всероссийская акция донорства крови. Партийные активисты в Подмосковье сдавали кровь, на базе общественных приемных прошли интерактивные лекции и семинары о донорстве, а «Молодая Гвардия Единой России» запустила проект «Спасти жизнь может каждый!», который посвящен донорству костного мозга для больных с тяжелой формой онкологии, передает пресс-служба партии.

«Национальный день донорства крови играет важную роль в привлечении внимания общественности к необходимости регулярного пожертвования крови для нуждающихся. Сегодня прошли мероприятия, организованные „Единой Россией“ и „Молодой Гвардией“, которые направлены на повышение осведомленности наших граждан Подмосковья о том, как простой поступок может спасти далеко не одну человеческую жизнь» Наталья Алимова Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее»

Центральное мероприятие прошло в городском округе Мытищи, на базе Российского университета кооперации. Здесь прошло тематическое мероприятие «Дарю жизнь». Выездная бригада медиков из Московского областного центра крови организовала здесь забор донорской крови.

В Балашихе в городском Совете депутатов Антон Орешков совместно с «Молодой Гвардией» и исполнительным секретарем местного отделения партии Яной Серебряковой, приняли участие в сдаче крови.

«Для меня большая честь участвовать в таком значимом событии, как Национальный день донора. Каждый из нас может стать героем для тех, кто в этом нуждается. Сдача крови — это простой, но крайне важный поступок, который способен спасти жизни. Надеюсь, наш пример вдохновит многих на подобные действия», — прокомментировал Антон Орешков.

Аналогичное мероприятие прошло в городском округе Чехов.

«Хочется поблагодарить медицинских работников за возможность комфортной сдачи крови и за прекрасное отношение к донорам, а также самих доноров — людей с большим сердцем, чья кровь ежедневно спасает тысячи жизней!» — отметил сопредседатель местного совета сторонников «Единой России» Владимир Тернавский.

Тернавский напомнил, что благодаря данной акции «Единой России» в нашей стране появляется необходимый медицинский запас донорской крови, который так необходим для нуждающихся, в числе которых участники специальной военной операции.

В Дзержинском в честь национального праздника активисты МГЕР раздавали жителям информационные листовки о пользе донорства. Раздачу информационных материалов с призывом «Сдай кровь–спаси жизнь», на которых подробно рассказываются простые правила важного поступка — сдачи крови, организовали на центральных улицах городского округа — Ленина и Лесной.

В Орехово-Зуевском округе исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Нестеров, члены партии и активисты МГЕР в Национальный день донора выразили благодарность медперсоналу станции переливания крови за их самоотверженный труд.

«Сегодня я хочу выразить глубочайшую признательность и благодарность всем врачам и донорам, которые своим трудом и неравнодушием спасают жизни каждый день», —отметил Дмитрий Нестеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.