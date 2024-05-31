Подмосковье вошло в число лучших регионов по социальному партнерству

VIII пленум профсоюза работников здравоохранения РФ завершил работу. В нем приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, лидеры профсоюзных организаций со всей страны, руководители медучреждений и профильных министерств. По итогам 2023 года министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова вошли в число лучших социальных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Профсоюз — важнейший элемент системы здравоохранения в регионе. Он позволяет выстраивать конструктивное партнерство на всех уровнях для решения социально-трудовых и экономических вопросов. С помощью Профсоюза мы можем улучшать условия труда наших медицинских работников, обеспечить защиту их прав, решать насущные проблемы, проводить профессиональное и личностное развитие медиков», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Также наградами были отмечены медицинские династии Подмосковья из Ногинска и Луховиц. На сегодняшний день Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения насчитывает более 75 тыс. человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.