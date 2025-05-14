В среду в комплексе «Гостиный двор» в Москве состоялось открытие форума «Здоровье нации — основа процветания России». От Московской области участие принимают 6 медицинских организации: Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, Научно-исследовательский клинический институт детства, Московский областной перинатальный центр, Солнечногорская больница и Научно-практический центр интегративной медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Московская область уже не первый год представляет свои лучшие практики на форуме «Здоровье нации — основа процветания России». В этом году 6 медицинских организаций региона представят свои достижения в сферах сохранения здоровья и профилактики возрастных заболеваний, повышения профессиональной компетенции медицинских специалистов в области детской медицины, диагностике соматических заболеваний», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Форум продлится с 14 по 16 мая. В прошлом году дипломами первой степени были отмечены Егорьевская и Солнечногорская больницы, а также Московский областной перинатальный центр и Научно-исследовательский клинический институт детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.