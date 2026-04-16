Подавлять похоть опасно: психолог объяснила, к чему это приводит

Жесткий контроль над сексуальностью может вызывать тревогу и внутренние конфликты, тогда как важен баланс и осознанность, сообщила РИАМО практикующий клинический психолог, автор и ведущая тренингов, а также эксперт федеральных СМИ Ксения Солопанова.

«Главная задача – научиться слышать себя и находить ту золотую середину, где страсть остается живым источником радости и близости, а не превращается в навязчивую идею или пустую привычку. Наша сила не в том, чтобы победить свою природу, а в том, чтобы подружиться с ней», – сказала Солопанова.

Она отметила, что когда мы говорим о желаниях и страсти, важно понимать, что это естественная часть нашей природы, такая же, как потребность в еде или сне. Психология давно подтвердила: жесткое подавление своих инстинктов и чувств редко проходит бесследно.

«Оно часто превращается в скрытое напряжение, тревогу и внутренние конфликты, которые могут выстрелить в самый неподходящий момент. Однако и другая крайность, например, бездумное следование любому импульсу, тоже не приносит истинного удовлетворения. Современная культура действительно делает сексуальность очень доступной и порой поверхностной, из-за чего мы начинаем воспринимать сложные человеческие драйвы как обычный продукт потребления», – рассказала психолог.

Солопанова уточнила, что секрет здесь не в строгих запретах, а в осознанности.

«Здорово, когда человек может открыто признаться себе в своих желаниях, не чувствуя за них вины или стыда. Но при этом важно сохранять баланс: уметь управлять своей энергией так, чтобы она созидала, а не разрушала отношения или личность», – подчеркнула она.

16 апреля отмечается необычный праздник — Международный день раскрепощения, более известный под названием День похоти. Праздник не имеет официального статуса, но подразумевает под собой легкость, расслабленность и проявление своих эмоций к другим людям.

