Почти 90 единиц ЛОР-оборудования закупят в Подмосковье в этом году

Медицинские организации Московской области в нынешнем году получат новое ЛОР-оборудование. Это ЛОР-комбайны, различные эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и другая медтехника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Оборудование будет закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц ЛОР-оборудования на сумму более 180 млн рублей», — сказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Оборудование поступит в 32 медорганизации, в том числе в Лобненскую, Ногинскую, Орехово-Зуевскую, Одинцовскую, Щелковскую, Дзержинскую и другие больницы.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.