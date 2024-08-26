Почти 9 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В прошедшие выходные жители Московской области вновь могли проверить свое здоровье в 34 городских округах, в том числе в Красногорске, Лобне, Серпухове, Луховицах, Волоколамске и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря акции „Проверь свое здоровье в парке“ жители могут совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе. Всего за прошедшие выходные свое здоровье проверил 591 человек, а с начала лета почти 9 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.