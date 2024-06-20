Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи Подмосковья в 2024 году

В этом году на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступят новые автомобили класса «В». Машины будут укомплектованы необходимым медицинским оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другой техникой, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы знаем, какая нагрузка и ответственность лежит на наших сотрудниках скорой. Поэтому развитие областной скорой помощи — одна из приоритетных и важнейших задач. В этом году Московская областная станция скорой помощи получит 77 новых автомобилей на сумму почти 700 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году в Подмосковье были открыты новый пост скорой помощи в Люберцах и подстанция в Ногинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.