Почти 8 тыс жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в ФАПах с начала года

Жители Московской области могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Так, всего с начала года свое здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярная диагностика позволяет специалистам вовремя выявлять различные патологии, а значит начать необходимое лечение. Для удобства жителей отдаленных территорий пройти 1-й этап диспансеризации можно в фельдшерско-акушерском пункте. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также в ФАПах можно получить консультацию фельдшера, в том числе телемедицинскую, и пройти вакцинацию. Кроме того, фельдшеры ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Также в ФАПах осуществляется выдача льготных лекарств для маломобильных групп населения.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике или фельдшерско-акушерском пункте, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.