Почти 7,5 млн звонков обработала в Подмосковье робот Светлана в 2024 году

В Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана выполняет исходящий обзвон. Также она приглашает на диспансеризацию и вакцинацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе, а также предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготное лекарство. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Исходящий обзвон позволяет адресно донести информацию до пациента. Например, если человек давно не проходил диспансеризацию или забыл записаться на прием к врачу для продления рецепта на льготное лекарство, то робот Светлана ему напомнит об этом. Всего в прошлом году робот Светлана совершила почти 7,5 млн таких звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также робот Светлана обрабатывает входящие звонки по тел. 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту.

В Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана выполняет исходящий обзвон. Так, она приглашает на диспансеризацию и вакцинацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе, а также предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для продления электронного рецепта на льготное лекарство. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.