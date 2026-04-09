Почти 70 тысяч детей пройдут профилактические осмотры в этом году в Подольске

Забота о физическом состоянии ребят — один из ключевых приоритетов для взрослых. В текущем году планируется охватить профилактическими медицинскими осмотрами порядка 70 тыс. несовершеннолетних жителей Подольска, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

Чтобы родителям не нужно было оформлять отгулы, простаивать в очередях и водить своих детей в поликлиники, были организованы выездные профилактические осмотры непосредственно на базах школ и дошкольных учреждений. Ключевое условие — чтобы ни один ребенок не остался без внимания.

«Зачем мы это делаем? Чтобы своевременно определить группу здоровья, выявить возможные отклонения на ранней стадии и при необходимости направить ребенка на углубленную диагностику. Работа ведется по четко отлаженному алгоритму, а результаты осмотров доступны в электронном виде. Больше никаких бумажных справок, которые могут потеряться, и лишних походов в медучреждения — все хранится в одном безопасном цифровом пространстве», — сказал Артамонов.

Подход строго дифференцированный: чем старше ребенок, тем шире программа обследования. В 7 лет достаточно осмотров педиатра, невролога, стоматолога и офтальмолога. К 17 годам список специалистов расширяется. При профосмотре также учитываются данные исследований, проведенных ранее.

С начала года осмотрено уже 26 тысяч детей. Работа идет по графику.

«Спасибо врачам за профессионализм, педагогам — за организацию, а родителям — за доверие и ответственное отношение. Будем и дальше делать все, чтобы профилактика здоровья была простой, современной и доступной для каждой семьи», — добавил глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.