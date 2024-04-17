Почти 70 тыс справок оформили онлайн жители Подмосковья с начала 2024 г

Так, жители могут оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у, необходимую абитуриентам, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (070/у), справку для детского лагеря (079/у), выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию.

«Перевод справок в цифровой вид необходим для того, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику. Кроме того, такой документ всегда будет под рукой и не потеряется, потому что он хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг „Здоровье“. Всего с начала года было оформлено почти 70 тыс. медицинских справок, самая популярная — выписка из амбулаторной карты», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.