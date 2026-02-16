Почти 65 тыс жителей Подмосковья прошли проверку репродуктивного здоровья в 2026 г

Почти 65 тысяч жителей Московской области в возрасте от 18 до 49 лет прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области жители от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в медицинских учреждениях региона. Женщинам в рамках диспансеризации доступны консультация акушера-гинеколога, цитологическое исследование, а также ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. Мужчины могут получить консультацию уролога, который при необходимости направит на дополнительные обследования, включая спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что забота о здоровье — основа продолжительности и качества жизни. По его словам, с начала 2026 года возможностью пройти репродуктивную диспансеризацию воспользовались почти 65 тысяч жителей Подмосковья.

Для прохождения обследования необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно также на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.