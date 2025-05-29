Почти 60 жителей Домодедово получили компенсацию за полис ОСАГО

В 2025 году 58 жителей городского округа Домодедово с ограниченными возможностями здоровья уже воспользовались правом на компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО, сообщили в пресс-службе округа.

Социальную меру поддержки оказывает Министерство социального развития Московской области.

Как рассказала начальник окружного управления соцразвития № 14 Ольга Бабкина, компенсация предоставляется в соответствии с законом Московской области и составляет половину уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«Согласно закону Московской области утверждён порядок предоставления денежной компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев. То есть собственников транспортных средств», — пояснила Бабкина.

На выплату могут рассчитывать инвалиды I, II и III групп, а также родители детей с инвалидностью, если они имеют постоянную регистрацию на территории Подмосковья. Важно, чтобы транспортное средство принадлежало самому инвалиду и его приобретение было рекомендовано медико-социальной экспертизой.

Компенсация предоставляется при условии, что автомобилем пользуется сам инвалид или его законный представитель — в случае, если речь идёт о ребёнке.

Подать заявление можно онлайн — через портал госуслуг Московской области. Для оформления потребуется только один документ — сам полис ОСАГО. Все остальные сведения социальная служба получает через межведомственное взаимодействие.

Приём заявлений на компенсацию продолжается в течение всего года и завершится 1 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.